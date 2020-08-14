شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لحادث سقوط 3 عربات من «قطار الإسماعيلية» بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت على الصور الأولى من حادث خروج عربات خروج 3 عربات قطار قادم من الإسماعيلية.

وكانت المصري اليوم نشرت منذ قليل خبر سقوط عدد ٣ عربات من قطار رقم ١١١٢ القادم من الإسماعيلية إلى القاهرة عند مزلقان غمرة على خط كوبري الليمون الزقازيق، دون حدوث إصابات، وذلك للمرة السادسة في هذه المنطقة.

وقالت المصادر: «بعد وصول قطار الزقازيق إلى محطة شبرا الخيمة، وفور تحركه في اتجاه القاهرة، خرجت 3 عربات من القطار عن القضبان، وكادت أن تحدث كارثة لولا العناية الإلهية، حيث قام الركاب بالصياح، لكي يتوقف سائق القطار وينقذهم من الموت المحقق».

خروج عربات من قطار الإسماعيلية

خروج عربات من قطار الإسماعيلية