شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين و 584 ألف نسمة تعداد سكان الشرقية حتى 30 يونيو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بقضايا السكان وتسعي إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، لما لها من أثار إجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية والتعريف بقضية الزيادة السكانية وأثارها السلبية على جميع الجوانب من صحة وتعليم، ووسائل نقل ومواصلات وتنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية.

أوضح المحافظ أن المشكلة السكانية تعتبر قضية أمن قومي، وأن الزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها، وكذلك تنفيذ الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، طبقا لخطة الدولة وإهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

ومن جانبه، أوضح أبوزيد عطية مدير عام المجلس القومي للسكان، في بيان، أن أبرز إختصاصات المجلس هي التصدي للمشكلة السكانية، وإدارته للملف السكاني وإعداد وتنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة بالشراكة مع الجهات الشريكة.

وأضاف مدير عام المجلس القومي للسكان أن تعداد سكان محافظة الشرقية التقديري 7558155 نسمه في 31 مارس 2020، حيث بلغ عدد المواليد خلال الفترة من يناير حتي مارس الماضي 37709 مولود مرتفعاً بنحو 0.02 % مقارنة بنظيره عام 2019، وبلغ عدد الوفيات خلال نفس الفترة 10289 نسمة منخفضا بنحو 0.7 % مقارنة بنظيره عام 2019، كما بلغ عدد الوفيات الرضع ٥٨٩ وفاة مرتفعا بنحو 19.9% مقارنة بنظيره عام 2019.

وسجلت 10 مراكز ومدن إرتفاعاً في عدد المواليد أعلاها مركز منيا القمح مقارنه بنظيره عام 2019 بنسبة زيادة 6.6 %، كما سجلت 9 مراكز ومدن انخفاضا في عدد المواليد أعلاها مدينة منشأة ابو عمر مقارنة بنظيره عام 2019 بنسبة انخفاض 18.8 % مقارنه بنظيرها عام 2019، فيما سجل 16 مركز ومدينة ارتفاعا في وفيات الرضع أعلاها مدينة الصالحية بنسبة 112.5 % مقارنه بنظيرتها عام 2019، بينما سجلت مدينتي ههيا ومنشأة أبوعمر انخفاضا في عدد وفيات الرضع أعلاها مدينة منشأة ابو عمر بنسبة 16.6 % مقارنة بنظيرتها عام 2019.

وأشار مدير عام المجلس القومي للسكان إلى أن تعداد سكان محافظة الشرقية التقديري 7584371 نسمة في 30 يونيه 2020، حيث بلغ عدد المواليد خلال الفترة من أبريل حتي يونيه 2020 38008 مولود منخفضا بنحو 2.8 % مقارنة بنظيره عام 2019، وبلغ عدد الوفيات خلال نفس الفترة 11792 نسمة مرتفعا بنحو 34.6 % مقارنة بنظيره عام 2019، كما بلغ عدد الوفيات الرضع ٤٠٧ وفاة منخفضا بنحو 6.9% مقارنه بنظيره عام 2019.

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وسجلت 6 مراكز ومدن ارتفاعا في عدد المواليد اعلاها مدينة العاشر من رمضان مقارنه بنظيرتها عام 2019 بنسبه زياده 21.5 %، كما سجل 12 مركز ومدينة انخفاضا في عدد المواليد اعلاها مدينه القنايات مقارنه بنظيرتها عام 2019 بنسبه 15.3 % مقارنه بنظيره عام 2019، فيما سجل 18 مركز ومدينة ارتفاعا في وفيات الرضع اعلاها مركزي بلبيس ومشتول السوق بنسبه 61.7 %، 61.6 % مقارنه بنظيرتيهما عام 2019، بينما سجلت مدينة منشأة ابو عمر خفضا بنسبة 4.2 % وسجل 9 مراكز ومدن ارتفاعا في عدد وفيات الرضع اعلاها مدينه منشأة أبوعمر بنسبه 125 %، وسجلت 10 مراكز ومدن انخفاضا في عدد وفيات الرضع اعلاها مركز ومدينة فاقوس بنسبة 53.8 مقارنة بنظيرتها عام 2019.