شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطلين حاولا ترويج 20 طربة حشيش في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من إحباط ترويج كمية كبيرة لمخدر الحشيش بمنطقتي سيدي جابر وكرموز، وألقي القبض على عاطلين، وبحوزتهما 20 طربة لمخدر الحشيش. وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بمزاولة عاطلين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسمي شرطة سيدي جابر وكرموز، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة. وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم الأول أثناء استقلاله دراجة نارية بمنطقة سيدي جابر، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش تزن 1 كيلو و500 جرام، ومبلغ مالي. وفى دائرة قسم شرطة كرموز، ألقي القبض على المتهم الثاني أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 5 طرب لمخدر الحشيش، وزنت 1.250 كيلوجرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول. تحررت محاضر بقسمي شرطة سيدي جابر وكرموز، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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