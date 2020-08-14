شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النشر في «المصرى اليوم».. الإسماعيلية تبدأ حملة تطهير لمركز طبي مهجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة لما نشرته «المصرى اليوم» حول مركز طبى مهجور منذ أكثر من 15عاما وتابع لإحدى الجمعيات الأهلية، وتحوله إلى مأوى للخارجين عن القانون والثعابين والقوارض بنطاق حى ثالث؛ قرر اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إطلاق حملة تطهير ونظافة للموقع.

وقاد اللواء عادل الألفى رئيس حى ثالث الإسماعيلية، ونائبه محمد صالح، بحملة تطهير واسع وتقليم للأشجار وإغلاق مداخل المركز المهجور تمهيدا لتسليمه لوزارة الصحة وبدء أعمال الإنشاء خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، إنه تقرر نزع الأرض المخصصة للمركز الطبى لمخالفته الغرض من انشاؤه وتوقف النشاط، بعد الرجوع للشؤون القانونية

والكشف أنه تم تخصيصه كمقر مركز طبى متكامل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وسيتم توفير مخصصات مالية له لخدمة مواطنى المحافظة والحى.

أنطلاق حملة تطهير بيت الثعابين بالاسماعيلية تمهيدا لتحويله لمركز طبى