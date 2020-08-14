شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تتلقي 39 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء.. والعوائد 190 مليونًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى قبل انتهاء المدة المحددة ، حيث إستقبلت المراكز التكنولوجية ٣٩ ألف و١١٤ طلباً من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى، وتم سداد ١٩٠ مليونا و٧٠٤ ألف جنيهاً حتى ١٣ أغسطس ٢٠٢٠.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأشار إلى إستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الإستثمارات و الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.