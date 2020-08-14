شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مواني بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 29 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن وجميعها سفن. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات. وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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