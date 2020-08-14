شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلبنان يسلم 2 طن مساعدات طبية لمستشفى الكرنتينا ببيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير المصري بلبنان، د. ياسر علوي، مستشفى الكرنتينا الحكومي في بيروت، حيث تفقد الأضرار التي لحقته من جراء الانفجار، وسلم إدارة المستشفى ٢ طن من المساعدات الطبية والأدوية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات جزء من القرار المصري بإسناد المنظومة الطبية اللبنانية التي عانت تحت وطأة أزمة اقتصادية وسياسية ممتدة، ثم جائحة الكورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت.

ونوه السفير إلى عمق التضامن المصري مع لبنان، مذكرا بأن مستشفى الكرنتينا أنشأه إبراهيم باشا، وهو شاهد عمره ١٨٠ عامًا على العلاقة بين البلدين، مضيفا أن أول باخرة من بواخر الجسر البحري ستصل الأسبوع المقبل محملة بالزجاج والألومونيوم والمواد العازلة التي تمثل أولوية لبنانية في الوقت الحالي.