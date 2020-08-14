شكرا لقرائتكم خبر عن عبدربه يتسلم مهام رئاسة مدينة زويل بتكليف من مجلس أمناء المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على تكليف من مجلس أمناء مدينة زويل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم تكليف الدكتور محمود عبدربه، عميد الشؤون الاستراتيجية، مدير وحدة الاعتماد، قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل لمدة عام أو حتى الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس تنفيذي جديد للمدينة.

وذلك خلفًا للدكتور شريف صدقي الذي كان تقدم باستقالته في وقت لاحق، وذلك اعتبارا من الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.

يذكر أن الدكتور محمود عبدربه كان يشغل منصب عميد الشؤون الاستراتيجية ومدير وحدة الاعتماد بمدينة زويل، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1987، وماجستير العلوم في هندسة التصميم الميكانيكي عام 1990 من كلية الهندسة- جامعة القاهرة حيث عمل معيدا ثم مدرسا مساعدا بنفس الكلية، وحصل على درجة الدكتوراه في التصميم الميكانيكي عام 1995 من خلال برنامج الإشراف المشترك بين جامعة اخن التكنولوجية بألمانيا وجامعة القاهرة.

في عام 2005 تمت ترقيته إلى أستاذ، وفي إبريل 2017 تم تعيينه عميدًا للشؤون الاستراتيجية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مصر).