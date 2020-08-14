شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاهدته فيديو «عربة التين»: وزير الإسكان يُنهي انتداب موظفة «القاهرة الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب إحدى الموظفات بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك عقب مشاهدة الجزار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة وهي تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين، وهو صاحب «عربة تين» بأحد الشوارع، ويقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض.

وقال الدكتور عاصم الجزار: هناك فارق بين تطبيق القانون، والتعسف في تطبيقه، مشددا على جميع المسؤولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد، أو استغلال السلطة والتعسف في تطبيق القانون.

وأكد وزير الإسكان أن المدن الجديدة كلها تحتوي على مجتمعات حضارية مخططة، ومن ثم نعمل جميعا على ألا تصل إليها الظواهر والسلوكيات العشوائية، وتبذل أجهزة المدن الجديدة جهودا مضنية لمواجهة المخالفات والإشغالات وخلافه، وستستمر جميع أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ ذلك، طبقا لمهامها، وطبقا للقوانين واللوائح، مطالبا المواطنين أيضا بالحفاظ على ما تحقق في هذه المدن، والالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة.