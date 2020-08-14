شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء مخالف دون وجود تراخيص قانونية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، حملاتها المكبرة للتصدى لمحاولات البناء المخالف بدون ترخيص، وإزالة المخالفات في المهد على نفقة المخالف ومصادرة أدوات البناء وتطبيق القانون على المخالفين.

وردت معلومات إلى اللواء ضياء الدين أبوالعزم رئيس مركز ومدينة فاقوس، عن قيام أحد المواطنين بوضع معدات وأدوات بناء في الشارع الواقع خلف الساحة الشعبية بالمدينة، بغرض البناء دون وجود تراخيص قانونية.

وعلى الفور انتقلت لجنة مشكلة من رئاسة المركز بمشاركة قسم الإشغالات، ومسؤول قسم التنظيم إلى المكان المذكور وتم مصادرة معدات البناء قبل الشروع في إستكمال أعمال البناء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ومن جانبه، ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المواطنين بضرورة الإمتثال للقوانين وعدم مخالفتها ،حتى لايعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، كما أعطى تعليمات مشددة للاجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم وقوة لتعديات البناء المخالف ،وتطبيق القانون للحفاظ على هيبة الدولة.