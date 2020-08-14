شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «PCR» لـ536 مواطنا بالشرقية قبل السفر للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، قام بإجراء فحص الحمض النووي «PCR» لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» لعدد ٥٣٦ مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة حتي الآن، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

يأتي ذلك بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى، والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل الوزارة أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكترونيhttps://clab.mohp.gov.eg/ ، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة «صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي«، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.