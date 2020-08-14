شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 3 عربات من «قطار الإسماعيلية» بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر مطلعة عن سقوط عدد ٣ عربات من قطار رقم ١١١٢ القادم من الإسماعيلية إلى القاهرة عند مزلقان غمرة على خط كوبري الليمون الزقازيق، دون حدوث إصابات، وذلك للمرة السادسة في هذه المنطقة.
وقالت المصادر: «بعد وصول قطار الزقازيق إلى محطة شبرا الخيمة، وفور تحركه في اتجاه القاهرة، خرجت 3 عربات من القطار عن القضبان، وكادت أن تحدث كارثة لولا العناية الإلهية، حيث قام الركاب بالصياح، لكي يتوقف سائق القطار وينقذهم من الموت المحقق».
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