شكرا لقرائتكم خبر عن 5561 تظلمًا من نتائج امتحانات الثانوية العامة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تلقي لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا 5561 تظلمًا منذ بدء تلقي التظلمات، حيث تلقت في اليوم الأول 700 تظلم، و570 في اليوم الثاني، و1700 في اليوم الثالث و761 في اليوم الرابع، و800 في اليوم الخامس، واليوم السادس 530 تظلمًا، و500 تظلم في اليوم السابع، وشهد المقر تزاحما شديدا.

وأكد أن معظم التظلمات من الفيزياء والكيمياء.

وأضاف «عزب» أنه تم تحديد منفذين، أحدهما للسيدات وآخر للرجال، لتقديم الخدمة وعدم التزاحم أمام اللجنة، مؤكدا أنه يوجد ربط إلكتروني مع كنترول أسيوط لفحص التظلمات بحضور الطالب أو الطالبة وولي الأمر.