شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت حار رطب.. والقاهرة 36 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كل الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.
وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب سيناء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 28 )، السواحل الشمالية ( 88 – 50 )، شمال الصعيد ( 55– 20 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 15 ).
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 25»، الإسكندرية «32 – 26»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «41 – 30».
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الوضع في مصر
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اصابات
96,108
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تعافي
56,890
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وفيات
5,107
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