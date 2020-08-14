شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «أسيوط الجديدة»: رصف طبقة الأسفلت لطريق الازدواج الصعيد-البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف طبقة الأسفلت السطحية لطريق الازدواج الصعيد- البحر الأحمر بطول (١١ كم). وأوضحت المهندسة جيهان عمار أن الطريق يربط مدينة أسيوط الجديدة بطريق أسيوط/ القاهرة الصحراوي وطريق أسيوط- البحر الأحمر، وأنه من المقرر الانتهاء من الأعمال، نهاية أغسطس الجاري. وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنفيذ طرق ومحاور جديدة، وتطوير الطرق القديمة ضمن شبكة الطرق القومية لتكون شريانًا للتنمية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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