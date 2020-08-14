شكرا لقرائتكم خبر عن غدا جامعة المنيا تستأنف استقبال طلاب الثانوية لاداء اختبارات القدرات حتي السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف جامعة المنيا، غدا السبت، استقبال الطلاب لأداء اختبارات القدرات خلال الأسبوع الجاري، وحتى 20 أغسطس الجاري، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للطلاب في دفع مصرفات القدرات عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني التي وفرتها الجامعة بمقار جميع الكليات المعنية بالاختبارات، وإعداد فيديو توضيحي عن كيفية أداء الاختبارات والأوراق والمواعيد، وتحديد أرقام ساخنة للرد على استفسارات الطلاب.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنه وفقاً للقواعد والشروط والجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأداء اختبارات القدرات خلال الفترة من 8/8/2020 وحتي 20/8/2020؛ قام بأداء اختبارات القدرات بجامعة المنيا في ختام الأسبوع الأول 2884 طالباً وطالبة من طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بالتسجيل لرغباتهم إلكترونياً وأداء اختبارات القدرات بكلياتها الأربع التي تشترط اجتياز المقبولين بها اختبارات القدرات المؤهلة لها، بكليات «الفنون الجميلة (فنون وعمارة)

والتربية النوعية قسم الموسيقى، والتربية الفنية، والتربية الرياضية (بنين وبنات)«، والتي عقدت وسط إجراءات احترازية وضوابط وقائية مشددة تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2020/2021.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن الاقبال كان كثيفًا في الاسبوع الأول في تسجيل وأداء الاختبارات بالكليات المعنية، حيث استقبلت كلية التربية الرياضية «بنين» 1043 طالب، والتربية الرياضية «بنات» 527 طالبة، بإجمالي 1570 طالب وطالبة.

كما استقبلت التربية الفنية 370 طالب وطالبة، بينما وصل عدد الطلاب الذين استقبلتهم كلية الفنون الجميلة بقسم العمارة 124والفنون 369 بإجمالي 493 طالباً وطالبة، كما استقبلت كلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية 451 طالب وطالبة.

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