شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير التانينات في تثبيط فيروس كورونا.. بحث جديد بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تمكن فريق بحثي من الجامعة وبمشاركة باحثين اخرين من الصين والهند والسودان من نشر دراسة عن دور التانينات في تثبيط فيروس كورونا المستجد من خلال الارتباط بالمستقبلات المحفزة بانزيم البروتييز: دراسة بواسطة نظم النمذجة الجزيئية ل ١٩ تانينات قابلة للتحلل المائي ومختلفة في البنية التركيبية وذلك بالمجلة الدولية الكيمياء الحيوية الزراعية.

من جانبة قال الدكتور ابراهيم خليفة المدرس بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة ورئيس الفريق البحثي ان وباء الكورونا الناتج من العدوي بفيروس كورونا المستجد فيروس كوفيد ١٩، اثار مخاوف منظمة الصحية العالمية وكذلك جميع أنحاء العالم.

ومن الناحية النظرية، يمكن استخدام إنزيم البروتييز الرئيسي (السيستين-٣-كيموتريبسين) لفيروس الكورونا، لتثبيط نمو الفيروس لذلك قمنا نظريا بدراسة التأثير المثبط ل ١٩ تانين قابل للتحلل المائى مختلفين في البنية التركيبة على هذا الانزيم بواسطة نظم النمذجة الحيوية من خلال الارتباط مع البقايا المحفزة للانزيم.

ولقد اوضحت النتائج أن مركب Pedunculagin وtercatain وcastalin قد تفاعلوا بشكل مكثف مع روابط المستقبلات الحيوية للانزيم وخصوصًا الهيستدين ٤١ والسيستين ١٤٥. بناء عليه لخصت هذه الدراسة إلى ان استخدام تلك المركبات الثلاثة ومصادرها من الاغذية الوظيفية المختلفة (المكسرات- التمور- الشاي الاخضر) قد تكون بمثابة مثبطات طبيعية محتملة لنشاط فيروس كورونا المستجد وقد تؤدي إلى تسريع عملية تطوير الأدوية لمكافحة COVID-19.