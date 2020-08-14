وزير الإسكان ينهي انتداب موظفة القاهرة الجديدة بعد مشاهدته فيديو "عربة التين"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب مشاهدته فيديو "عربة التين"، والذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ويُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين، وهو صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض، كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن هناك فارقا بين تطبيق القانون، والتعسف فى تطبيقه، مشدداً على جميع المسئولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد، أو استغلال السلطة، والتعسف فى تطبيق القانون.

وأكد وزير الإسكان، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المدن الجديدة كلها تحتوى على مجتمعات حضارية مخططة، ومن ثم نعمل جميعا على ألا تصل إليها الظواهر والسلوكيات العشوائية، وتبذل أجهزة المدن الجديدة جهودا مضنية لمواجهة المخالفات والإشغالات وخلافه، وستستمر جميع أجهزة المدن الجديدة فى تنفيذ ذلك، طبقا لمهامها، وطبقا للقوانين واللوائح، مطالبا المواطنين أيضا بالحفاظ على ما تحقق فى هذه المدن، والالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة.

Advertisements