شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 24 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، 24 رحلة طيران دولية ، علي متنهم حوالي 4 آلاف راكب، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار ، بأن صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري قادمة من عدة دول بالخارج منها " البحرين ، الإمارات ، اليمن ، السعودية ، السودان ، بغداد ، ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، لندن ، هولندا ، النمسا ، لبنان ، تركيا " ، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

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يذكر أن صالات مطار القاهرة الدولي ، تشهد علي مدار اليوم الجمعة ، مغادرة ووصول حوالي 19 الف راكب علي متن 163 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.