شكرا لقرائتكم خبر عن خروج قطار ركاب عن القضبان فى غمرة.. وارتباك فى الحركة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة القطارات فى محطة مصر ارتباك بسبب خروج قطار ركاب رقم 1112 القادم من الإسماعيلية إلى القاهرة أمام مزلقان غمرة على خط سكة حديد الزقازيق- كوبرى الليمون. Advertisements وقالت مصادر مسئولة إن الحادث تسبب فى سقوط 3 عربات من القطار المذكور من على القضبان، وأنه جارى رفعها بواسطة أوناش السكة الحديد لإعادتها إلى مسارها الطبيعى.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خروج قطار ركاب عن القضبان فى غمرة.. وارتباك فى الحركة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.