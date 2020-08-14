التنظيم والإدارة: لاصحة لتقليص أيام العمل بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ4 أيام أسبوعياً بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُؤكداً أنه تم دراسة هذا المقترح العام الماضي، وإعداد تقرير في هذا الشأن في حينه، ولم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُوضحاً أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، وذلك حفاظاً من الدولة على جودة الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.

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وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.