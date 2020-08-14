شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب معدية الموت بدميشلى يسلم نفسه للشرطة بمركز كوم حمادة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اليوم على حازم زين العابدين صاحب معدية دميشلى بمحافظة البحيرة، نفسه للشرطة، والتى غرقت أمس فى الرياح البحيرى وتسببت فى غرق سيارتين على متنها 4 ضحايا، تمكن قوات الإنقاذ النهرى من استخراجهم جميعا، وتم تسليمهم لذويهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز كوم حمادة، يفيد من العثور على آخر جثث ضحايا المعدية الغارقة محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص، ويدعى محمود والمقيم بعزبة العرب عز الدين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة المنوفية.

على الفور تم استدعاء سيارة إسعاف وجارى الانتهاء من محضر الشرطة لتسليمها لذويه.

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وكانت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن والإنقاذ النهرى فى محاولة لانقاذ الضحايا.

وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.