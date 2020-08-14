شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. اعرف قائمة الكليات التى تقبل طلاب الشعبة العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة، للكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبة العلمية "الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء، على مستوى جامعات الجمهورية، وذلك من واقع موقع التنسيق الإلكترونى لعام 2020 .

وأوضح موقع التنسيق، أنه فيما يخص المعاهد الفنية للتمريض تكون مدة الدراسة 24 شهرا، وملحقة بكليات التمريض ، كما أنه يضاف إلى قائمة الكليات والمعاهد السابقة ، جميع الكليات والمعاهد النظرية التي تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعب العلمية.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أمس الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 97 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg؛ للعام الجامعى الجديد 2020 – 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

وأضاف السيد عطا ، أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات فى نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت يوم السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:-

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1) كليات الإعلام.

2) كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

3) كليات الفنون التطبيقية.

4) كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5) كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6) كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7) شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8) كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9) كليات التربية الرياضية.

10) كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11) الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).