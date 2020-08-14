شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شائعة ردت عليها الحكومة فى تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة قدمتها الزميلة شروق وجدى، لاستعرض الشائعات التي رصدها المركز الإعلامى لمركز الوزراء في تقريره الأسبوعى.

وجاء على رأس التغطية، تأكيد مجلس الوزراء، على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، وبحث أي إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره، وإجراءات "التعايش" معه.

كما تناولت التغطية، نفى جهاز حماية المستهلك فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء بشأن طرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق، مُؤكداً أنه لا صحة لطرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف أى مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة.

وأوضحت هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث شهدت حركة الملاحة زيادة بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة عام 2019 رغم أزمة كورونا.

ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء حول عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمى نتيجة إصابته ببكتيريا ضارة، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول البصل بأى فطريات أو عدوى بكتيرية، وأن المحصول سليم وآمن تماماً.

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كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن انتشار بطيخ مسمم فى الأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسمم في الأسواق، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن.

ونفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن توقف الوزارة عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة للتوقف عن تعقيم المساجد، مُشددةً على استمرار كافة حملات التعقيم والتطهير لجميع المساجد.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إطلاق صفحة رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعى، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإطلاق أي صفحات رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تلك الصفحات مزيفة وغير تابعة لمكتب التنسيق مُطلقاً.

ونفت وزارة الكهرباء ما تردد من أنباء بشأن تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي.

ونفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما تردد من أنباء بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ4 أيام أسبوعياً بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُؤكداً أنه تم دراسة هذا المقترح العام الماضي، وإعداد تقرير في هذا الشأن في حينه، ولم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس، فقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً.