شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترصد 11 شائعة انتشرت فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 11 شائعة انتشرت فى أسبوع .





وتضمنت هذه الشائعات توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس وتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة وتقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 4 أيام أسبوعياً، بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

Advertisements

وتضمنت أيضا تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي وحذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية وطرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق وتوقف وزارة الأوقاف عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.