أخبار مصر.. المنشآت السياحية تلزم المطاعم بإعلان الأسعار شاملة الضرائب والخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها رد الحكومة على 11 شائعة انتشرت خلال الأيام الماضية، وقرار الرئيس السيسي بإنشاء 4 جامعات أهلية جديدة، فضلا عن تغطية كاملة بتطورات فيروس كورونا، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.



وفيما يلى موجز أخبار مصر وفيما يلى موجز أخبار مصر الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية جديدة

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، هى: "جامعة الملك سلمان الدولية، ويكون لها ثلاثة مقرات بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية"، ويكون مقرها بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، وأيضاً "جامعة الجلالة"، ويكون مقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيراً "جامعة المنصورة الجديدة"، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.





التضامن تبدأ غدا صرف مساعدات تكافل وكرامة على مرحلتين منعا للتكدس

أكدت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعى، أنه سيتم صرف تكافل وكرامة علي مرحلتين، حيث سيتم إتاحة عملية الصرف لحاملي بطاقات كرامة خلال يومي 15 و16 أغسطس الجارى، علي أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءًا من يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده.

الكونجرس الأمريكى يجمد بيع الأسلحة لتركيا لمدة عامين

أصدر الكونجرس الأمريكى قرارا بتجميد بيع الأسلحة لتركيا لمدة عامين بحسب صحيفة " ديفينس نيوز"، وأكدت الصحيفة إن الكونجرس عرقل بيع الأسلحة لتركيا خلال العامين الأخيرين، وأوضحت الصحيفة، في تقرير، اليوم الخميس، أن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتخذتا خطوات في اتجاه تجميد بيع الأسلحة لتركيا.





نفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستحقات القديمة المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضى.

الكهرباء ترد على شائعة تحصيل المستحقات المتراكمة وفقاً للأسعار الجديدة





غدا.. المطارات تبدأ تطبيق قرار حظر دخول القادمين من الخارج دون تحليل PCR

تبدأ وزارة الطيران المدنى، غدا السبت، تنفيذ قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية.

وأوضحت الوزارة إن هذا القرار يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية ) ، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.





تنسيق 2020.. اعرف قائمة الكليات التى تقبل طلاب الشعبة العلمية

ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة، للكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبة العلمية "الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء، على مستوى جامعات الجمهورية، وذلك من واقع موقع التنسيق الإلكترونى لعام 2020 .

وأوضح موقع التنسيق، أنه فيما يخص المعاهد الفنية للتمريض تكون مدة الدراسة 24 شهرا، وملحقة بكليات التمريض ، كما أنه يضاف إلى قائمة الكليات والمعاهد السابقة ، جميع الكليات والمعاهد النظرية التي تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعب العلمية.





صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، هي: "جامعة الملك سلمان الدولية، ويكون لها ثلاث مقرات بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية"، ويكون مقرها بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، وأيضاً "جامعة الجلالة"، ويكون مقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيراً "جامعة المنصورة الجديدة"، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

الرئيس يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية.. تشمل "الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة".. ووزير التعليم العالى: الجامعات غير هادفة للربح.. وتسهم فى إتاحة تعليم ذى جودة





الغرق فى النظرية.. عالم الأحياء الروسى "ليسينكو" حاول إطعام العالم فقتل 7 ملايين جوعا.. لقّبه العالم بحافى القدمين.. اعتمد نظريات خرافية فى علم الوراثة.. وسانده ستالين واتهم كل من يعارضه بالخيانة العظمى

لعبت العديد من الاختراعات والابتكارات دوراً هاماً فى إنهاء حياة أعداد كبيرة من البشر، وإضافة لاسم ألفرد نوبل مخترع الديناميت وفريتز هابر الملقب بأبى الحروب الكيماوية والذى ابتكر العديد من الغازات السامة، وروبرت أوبنهايمر المدير العلمى لمشروع مانهاتن والملقب بوالد القنبلة النووية، برز للعالم بالقرن الماضى اسم المهندس الزراعى وعالم الأحياء السوفيتى تروفيم ليسينكو (Trofim Lysenko) حيث ارتبط اسم الأخير بنظريات غريبة صنّفت حسب كثيرين بأسوأ من القنبلة والسلاح الكيماوى، فمع تطبيقها بالاتحاد السوفيتى (سابقا)، أسفرت أفكار ليسينكو عن مجاعات أودت بحياة ملايين البشر.





الأرصاد: غدا طقس حار بالقاهرة والرطوبة تصل 85% والعظمى تسجل 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .





المنشآت السياحية تلزم المطاعم بإعلان الأسعار شاملة الضرائب والخدمة

طالبت غرفة المنشآت السياحية المطاعم والكافيتريات بضرورة الاعلان عن الاسعار شاملة الضرائب ورسوم الخدمة عند طباعة المنيو الخاص بكل مطعم، وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك رقم181 لسنة 2018.

وشددت الغرفة فى منشور تم تعميمه على المطاعم السياحية بضرورة الالتزام بالقانون على ان تتضمن الفاتورة بيانات المنشأة ورقم البطاقة الضريبية والعنوان والسعر وضريبة القيمة المضافة ورسم الخدمة.





كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق والذى يرتبط بعلاقة مُصاهرة مع رمضان صبحي، هو مهندس صفقة انتقال الأخير إلى نادى بيراميدز، وأن رمضان صبحى كان صادقاً عندما تحدث مع المسئولين بالأهلى فى البداية بخصوص رغبته فى الاستمرار داخل القلعة الحمراء، ما لم يتلق عرضاً أوروبياً يحقق طموحاته، وهو ما أكده صبحى عندما استضافه محمود الخطيب رئيس النادى فى منزله بحضور وكيل أعماله نادر شوقى.

تفاصيل دور عائلة إكرامى فى رحيل رمضان صبحى من الأهلي إلى بيراميدز





عاودت أسعار الذهب للتراجع في مصر، بعد اضطراب كبير شهدته أسعار المعدن النفيس على مدار التداول أمس، إذ هبط الذهب اليوم بقيمة 7 جنيهات، عقب تراجع أوقية الذهب لتقترب لتسجل 1943 دولاراً، الأمر الذي انعكس على أسعار المعدن النفيس في مصر لتسجل 860 جنيهاً للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر. Advertisements

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 860 جنيهاً للجرام





وزيرة الصحة من جنوب السودان: المركز الطبي بجوبا تكليلاً للجهود المصرية وتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الأشقاء.. الكشف الطبي على 1500 مواطن.. وزيرة الصحة بالجنوب: القاهرة وفرت لنا أدوية أثناء أزمة كورونا.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا يخفي علي الجميع الأهمية التى توليها مصر لعلاقاتها بالأشقاء في جنوب السودان، مؤكدة انها بمثابة أرض التواصل بين شمال القارة الأفريقية وجنوبها، وهو ما حرصت عليه مصر دوماً لدفعه على مدار السنوات السابقة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب بتوجيه الحملة الرئاسية لمكافحة فيروس سي إلى جنوب السودان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1500 مواطن جنوبي، وتقديم العلاج اللازم لهم، وكذلك توجيه القوافل الطبية، وتقديم 7 أجهزة للغسيل الكلوي لمستشفى جوبا.





الحكومة تفند شائعة توقف تطبيق خطة مواجهة كورونا بعد تراجع الإصابات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس، فقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً.

وشدد مجلس الوزراء، على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، وبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره، وإجراءات "التعايش" معه، مؤكداً على التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، مع تطبيق الغرامات المالية على المخالفين، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.





مازالت أنباء انتقال رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من نادى هدرسفيلد الإنجليزى لبيراميدز، تُمثل مفاجأة للكثيرين فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة والأهلاوى على وجه الخصوص، واستقبل عدد كبير من لاعبى الأهلى خبر انتقال رمضان من اللعب لبيراميدز بصدمة كبيرة.

كيف استقبل لاعبو الأهلي خبر انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز؟





الإسكان: بدء تسليم 240 وحدة سكنية بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة الأحد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس، حتى يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر، فى تسليم 240 وحدة سكنية (10 عمارات) بالمرحلة الأولى (كود 123)، والوحدات المتبقية بالدورين الأرضى والأخير بالمرحلتين الأولى والثانية (كود 423)، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة الأندلس (الـ70 عمارة).





فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترصد 11 شائعة انتشرت فى أسبوع فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترصد 11 شائعة انتشرت فى أسبوع

وتضمنت هذه الشائعات توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس وتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة وتقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 4 أيام أسبوعياً، بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وتضمنت أيضا تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي وحذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية وطرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق وتوقف وزارة الأوقاف عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.









المبعوث الأممى للسلام: اتفاق إسرائيل والإمارات أوقف ضم أراضى فلسطينية

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المبعوث الأممى للسلام نيكولاي ملادينوف، أكد بأن اتفاق إسرائيل والإمارات أوقف ضم أراضى فلسطينية جديدة، مشيدا بالاتفاق، ومعربا عن أمله فى صناعة فرص جديدة للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.



يذكر أن أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن تجميد إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية فرصة جديدة لإحياء السلام.





طقس حار اليوم بالقاهرة وارتفاع الرطوبة 85% والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 %.





نهائى مبكر بين برشلونة وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، إلى أرضية ملعب "النور" فى العاصمة البرتغالية لشبونة، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، لمتابعة المواجهة النارية بين فريقى برشلونة الإسبانى ونظيره بايرن ميونخ الألمانى، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا في لقاء يعد بمثابة نهائي مبكر بين العملاقين الكتالونى والبافارى.





الكهرباء تكشف أسباب سحب رصيد العداد مسبوق الدفع نهاية كل شهر.. مصدر: عدم ضبط الوقت والتاريخ و"خدمة العملاء" أهم الأسباب.. عدم تركيب عدادات جديدة بدون فحصها فنيا.. وفحص عينات عشوائية من العدادات لارتفاع الشكاوى الكهرباء تكشف أسباب سحب رصيد العداد مسبوق الدفع نهاية كل شهر.. مصدر: عدم ضبط الوقت والتاريخ و"خدمة العملاء" أهم الأسباب.. عدم تركيب عدادات جديدة بدون فحصها فنيا.. وفحص عينات عشوائية من العدادات لارتفاع الشكاوى

و أضاف المصدر ، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" أنه سيتم فحص بعض العدادات مسبوقة الدفع بشكل عشوائي للتأكد من سلامة العداد ، علاوة على فحص رصيد المواطنين والتاكد من محاسبتهم بشكل دقيق و سليم للحفاظ على حق الدولة و المواطن معا.

و أوضح المصدر ، أن معظم شكاوى المواطنين من سحب رصيد العداد مسبوق الدفع نهاية كل شهر التى تم فحصها تبين أن هناك أسباب رئيسية أولها تركيب العداد للمواطن بدون ضبط الوقت و التاريخ بشكل سليم مما يجعله يستمر في الحساب رغم انتهاء دورة الحساب الشهرية مما يجعل المشترك يظل فى شريحة أعلى من استهلاكه بسبب هذه المشكلة الفنية. موضحا أن هذه المشكلة أيضا تتسبب فى الدخول فى شريحة أعلى بالنسبة لمقابل خدمة العملاء مما يجعل المستهلك يتحمل قيمة أعلى مقابل خدمة عملاء تصل إلى 40 جنيه فى بعض الأحيان.





وصول ابنتى سمير الإسكندرانى وشقيقه لتشييع الجنازة بالسيدة نفيسة

وصلت منذ قليل نجوى ونيفين، ابنتى الفنان الكبير سمير الإسكندرانى، لأداء صلاة الجنازة عليه من ساحة مسجد السيدة نفيسة، كما حضر شقيقه الدكتور سامى الإسكندرانى، لحضور تشييع الجنازة على الفنان الراحل الذى توفى مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر 82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني، عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".