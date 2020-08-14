شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمسجد عمرو بن العاص بعنوان "أعمدة بناء الدولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، ومن المقرر أن يكون موضوعها بعنوان "أعمدة بناء الدولة".

وشدت وزارة الأوقاف، على أن أداء الصلاة بمسجد عمرو بن العاص سيكون بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التى تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية.

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كما شددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والعاملين فى المساجد، عدم فتح المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة اليوم، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مناشدة المصلين، بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجى للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق في وعي وثقافة المصلين.

كانت وزارة الأوقاف وجهت الأئمة والعاملين، بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساحد على مدار الساعة عقب الصلوات، كما شددت على مديرى المديريات، بشن حملات تفتيشية على المساجد، للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات المعلنة.