شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: المبادرة الثلاثية أوقفت مخطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمم المتحدة تعتبر أن المبادرة الثلاثية أوقفت مخطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن ردود الفعل من أهم عواصم العالم على اتفاق الإمارات مع إسرائيل "مشجعة".

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وقال قرقاش في تغريدة إن الاتفاق "عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الاراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين".

وتباينت ردود الفعل العالمية على الاتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل، الذي لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة فيه.