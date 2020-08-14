شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس الأمريكى يجمد بيع الأسلحة لتركيا لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الكونجرس الأمريكى قرارا بتجميد بيع الأسلحة لتركيا لمدة عامين بحسب صحيفة " ديفينس نيوز"، وأكدت الصحيفة إن الكونجرس عرقل بيع الأسلحة لتركيا خلال العامين الأخيرين، وأوضحت الصحيفة، في تقرير، اليوم الخميس، أن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتخذتا خطوات في اتجاه تجميد بيع الأسلحة لتركيا.





وأضافت أن رؤساء لجنة العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب وبعض كبار الأعضاء، منعوا واشنطن من بيع الأسلحة لتركيا لما يقرب من عامين، وأشارت إلى أن السبب الرئيس لمعارضة أعضاء اللجان بيع إدارة ترامب السلاح لتركيا هو شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوى، وبينت الصحيفة أن أعضاء اللجان اختاروا طريق تجميد بيع السلاح لتركيا، عقب انتقادهم الرئيس ترامب، بسبب عدم تطبيقه قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات ضد تركيا.

ولفتت إلى أنه خلال العامين الماضيين لم تظهر بشكل واضح عمليات حظر السلاح لتركيا، وذكرت أن رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، والنائب الديمقراطي إيليوت إينجل، أديا دوراً نشطاً في هذه العملية، ووفقاً للقانون الأمريكي، يحق للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب التعبير عن رأيهم في بيع الأسلحة لدول أجنبية، وفي بعض الحالات تمارس حقها في تجميد المبيعات.