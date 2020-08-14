شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم 240 وحدة سكنية بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس، حتى يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر، فى تسليم 240 وحدة سكنية (10 عمارات) بالمرحلة الأولى (كود 123)، والوحدات المتبقية بالدورين الأرضى والأخير بالمرحلتين الأولى والثانية (كود 423)، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة الأندلس (الـ70 عمارة).

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وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين (7 – 8)، يوم الأحد 16/8/2020، ووحدات العمارتين (9 – 19)، يوم الأحد 23/8/2020، ووحدات العمارتين (17 – 18)، يوم الأحد 30/8/2020، ووحدات العمارتين (67 – 68)، يوم الأحد 6/9/2020، ووحدات العمارتين (69 – 70)، يوم الأحد 13/9/2020.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.