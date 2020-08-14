شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ غدا صرف مساعدات تكافل وكرامة على مرحلتين منعا للتكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعى، أنه سيتم صرف تكافل وكرامة علي مرحلتين، حيث سيتم إتاحة عملية الصرف لحاملي بطاقات كرامة خلال يومي 15 و16 أغسطس الجارى، علي أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءًا من يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده.

وأوضحت أنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت نيفين القباج، أن غداً السبت تبدأ المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم علي مدار يومي السبت والأحد 15 و16أغسطس، لافتة إلى أنه يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم 2 مليون مستفيد اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده بالإضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

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وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس او تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالى 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.