شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخدمات.. صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص.. والنقل تعلن خطوط سير الأتوبيسات المكيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجز جديد للخدمات لليوم الجمعة 14 أغسطس، من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم شروق وجدى، والذى استعرض خلاله أبرز الأخبار الخدمية التى وردت على مدار الساعات القليلة الماضية.

وجاء فى بداية الموجز ما قالته وزارة الأوقاف إنها ستنقل صلاة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص فى القاهرة بعدد محدود من العاملين فى الوزارة، مشددة على جميع الأئمة والعاملين فى المساجد على عدم فتح المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة، والالتزام بأذان النوازل.

ووجهت وزارة الأوقاف مديرية القاهرة، وأئمة المسجد بأهمية التأكد من التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه في المسجد وعدم السماح لأى شخص بالدخول.



شروق وجدى

كما تضمن الموجز ما قاله الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن غدا السبت الموافق 15 أغسطس هو موعد إعلان نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة إلكترونيات، وذلك من خلال الرابط الإلكترونى الذى حددته الوزارة.

أما بالنسبة للثانوية الأزهرية فكشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية، بدءًا من يوم الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضي، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه فى 198 مركز وإدارة على مستوى الجمهورية.

وأعلن مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصى الدكتور محمد حجاج أن غدًا السبت يشهد بدء استقبال المرضى بالعيادات الخارجية بالمستشفى، مضيفًا أنه تقرر العمل بمعامل التحاليل الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وعيادات الأسنان، على مدار أيام الأسبوع.

وكانت من ضمن الأخبار التى استعرضها الموجز ما طالبت به محافظة الجيزة المواطنين بسرعة التوجه للأحياء والمراكز ودفع مبالغ جدية التصالح، خاصة أن غدا السبت هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح.

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شروق وجدى

وفى السياق ذاته أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح بسرعة سداد مبلغ الــ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم لا غيا، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بدفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

ومن جانبها أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة إطلاقها لـ 3 خطوط جديدة للأتوبيسات المكيفة نهاية الشهر الجاري، وأشارت الهيئة إلى أنه من المقرر أن تضم هذه الخطوط سيارات مكيفة الهواء تعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحددت الهيئة تلك الخطوط وهي: الخط الأول: "النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية"الخط الثانى: "مساكن بيتشو -بولاق الدكرور"، الخط الثالث: "الاميرية الجامعة الأمريكية"، وذلك بسعر تذكرة 5 جنيه لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة.

أما عن أسعار الذهب اليوم قال موجز الخدمات إن أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفعت بقيمة 10 جنيهات، وسجل عيار 21، 862 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 739 جنيهًا.



شروق وجدى

أما عن سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصرى، فسجل اليوم 16.01 جنيه للبيع، و15.91 جنيه للشراء.

واختتم موجز الخدمات بأخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة 85%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، وأسوان العظمى 41 والصغرى 28.