شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية تلزم المطاعم بإعلان الأسعار شاملة الضرائب والخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت غرفة المنشآت السياحية المطاعم والكافيتريات بضرورة الاعلان عن الاسعار شاملة الضرائب ورسوم الخدمة عند طباعة المنيو الخاص بكل مطعم، وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك رقم181 لسنة 2018.

وشددت الغرفة فى منشور تم تعميمه على المطاعم السياحية بضرورة الالتزام بالقانون على ان تتضمن الفاتورة بيانات المنشأة ورقم البطاقة الضريبية والعنوان والسعر وضريبة القيمة المضافة ورسم الخدمة.

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وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى ، قد اعلنت إستئناف برامجها التدريبية ، خلال الأيام المقبلة والخاصة بالإرتقاء وتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشرى فى صناعة المطاعم وفقاً للأنظمة المتبعة عالمياً ، وذلك بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، رئيس لجنة التدريب بالغرفة ، فى بيان صحفى صادر عن الغرفة ، إنه قد تم الإنتهاء من وضع عدة برامج تدريبى على مستوى عال من سواء من المواد العلمية الدراسية وإلقائها على المتدربين من العاملين بالمطاعم عليها ، أوالإستعانة بمجموعة من المحاضرين والمدربين المتخصصين ممن لديهم الخبرات الدولية والمحلية فى مجالات التنمية البشرية وتأهيل العنصر البشرى ، وفنون الإدارة وكذلك أمن وسلامة وأمان وصحة العذاء .

وأضاف رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الدورات الجديدة ستلزم المتدرب الحضور شخصياً ، وإنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها ومواعيدها خلال الأيام المقبلة، وتشمل برامج تستغرق مدتها 7 أيام منها دورة عن صحة وسلامة الغذاء ، والدورة الثانية تتناول برنامج الأغذية والمشروبات ، بالإضافة إلى دورة عن الإدارة الإستراتيجية للمطاعم والكافتيريات السياحية، فضلاً دورة سريعة ذات اليوم الواحد تقدم فيها كافة التعليمات والتدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية الصحية التى يجب إتخاذها لعدم إنتشار فيروس كوروناCOVID 19 خاصة بعد تشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية بنسبة 50 % .