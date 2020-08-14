شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: الأغنية الرسمية لـ"مراكب النجاة" تحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غناء الفنان محمد فؤاد وأداء صوتى للفنان محمد فؤاد سليم، نتائج إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للوزارة، حيث نجحت فى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بلغت أكثر من 6 مليون مشاهدة عقب نحو 5 أيام فقط من إصدارها عبر صفحات الوزارة الرسمية على فيسبوك ويوتيوب وانستجرام وتويتر.

وتهدف مبادرة "مراكب النجاة"، التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ديسمبر 2019، إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فى إطار ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، ولذلك تستهدف المبادرة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وعرض المشروعات الخاصة بالشباب عن طريق عقد لقاء لعدد من الشباب بالمحافظات المستهدفة مع المسئولين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكل ذلك من شأنه تحقيق رؤية مصر 2030.

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كما أن مبادرة "مراكب النجاة" جاءت حتى تؤكد الدولة من خلالها للمواطنين أنها تقف بجانبهم وتدعمهم، حيث إن المبادرة تعمل أيضا على توفير بدائل للهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظات، سواء من خلال توفير فرص تدريبية على الحرف والمهن، أو فرص لتنفيذ مشروعات، من خلال قروض جهاز تنمية المشروعات.

وحملت كلمات الأغنية رسالة تحذير، وتحفيز لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بعرضها لمشاهد مؤثرة من رحلات الموت، وما يلاقيه الشباب من أهوال خلال تلك الرحلات، لتدق ناقوس الخطر أمام ظاهرة أودت بحياة الآلاف من الشباب، وعرض فرص الأمل والنجاة بتعلم حرفة، والعمل فى المشروعات القومية أو الاتجاه للمشروعات الصغيرة.

كانت وزارة الهجرة، قد أطلقت ونفذت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، لتعبر عن استراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتستهدف الحفاظ على النجاح الذى حققته مصر فى القضاء على هذه الظاهرة.