شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي: "الـ100% راحت بعد امتحان الإنجليزي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أماني عاطف الحاصلة على المركز الأول بالثانوية الأزهرية في الشعبة الأدبية، إن الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر اتصل بها بالأمس وأخبرها أنها الأولى بنسبة 99.21%، لافتةً إلى أنها شعرت بفخر وسعادة وسجدت شكرًا لله.

وأضافت "أماني"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أنها كانت تنوي الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكن الناس نصحوها أثناء تكريمها بالأمس، بأن تلتحق بكلية اللغة العربية، لافتةً إلى أنها تحلم بأن تكون معيدة في الكلية.

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وتابعت: "راجعت 20 مادة في 20 يومًا، وما نفعنا في أزمة كورونا أننا أصبحنا أول دفعة أزهرية تمتحن 20 مادة في 20 يومًا، أي كل يوم خضنا فيه اختبار واحد فقط، بعكس ما هو معتاد عليه في الأزهر، إذ يخوض الطلاب أكثر من اختبار في اليوم الواحد، وتمكنت من مراجعة المواد، بواقع مادة يوميًا، وكنت أراجع المادة بحد أدنى 4 مرات".

وأردفت، أن والدتها كانت تدعو لها بأن تكون الأولى على الجمهورية، مشيرةً إلى أنها لم تكن أخطأت أي خطأ في امتحاناتها حتى جاء دور امتحان اللغة الإنجليزية، مضيفةً: "لما خلصت امتحان الإنجليزي روحت البيت وقلت لوالدتي الـ100% راحت، وكنت ناوية عليها".