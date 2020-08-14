شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مستمرون فى تطبيق خطة الدولة بشأن مواجهة كورونا رغم تراجع الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس، فقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً.

وشدد مجلس الوزراء، على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، وبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره، وإجراءات "التعايش" معه، مؤكداً على التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، مع تطبيق الغرامات المالية على المخالفين، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.

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وفي سياق متصل، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تقوم "اللجنة" بشكل مستمر باستعراض تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة، وموقف التعامل معه، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تزامناً مع قرارات الفتح التدريجي.