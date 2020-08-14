شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تراجع استعدادات افتتاح مترو النزهةـ عدلى منصور بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الهيئة القومية للأنفاق، استعدادات افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور، بطول 7.8 كم أمام الجمهور، والمتوقع بداية الأسبوع المقبل، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخططا افتتاحه الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الأختبارات.

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله، وهي الشوارع التى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وتواصل حاليا بعض الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

Advertisements

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

والمحطات الجديدة من الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتدة من محطة النزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.