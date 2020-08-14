شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية الباكستانية فى القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت السفارة الباكستانية والجالية الباكستانية بالقاهرة بعيد استقلال باكستان الذى كان قد تحقق عام 1947 فى مثل هذا اليوم بحماسة كبيرة وعزم على جعل باكستان دولة رفاهة إسلامية ديموقراطية متقدمة ومعتدلة.

ورفع القائم بأعمال سفير باكستان بالقاهرة شاه نظر خان، برفع العلم فى مراسم مؤثرة ثم قراءة رسالتى الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانى للأمة بهذه المناسبة، و قد هنأ كل من الرئيس عارف علوى ورئيس الوزراء عمران خان الأمة الباكستانية بمناسبة عيد الاستقلال.

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وخاطب عدد كبير من أعضاء الجالية الباكستانية فى مصر و رجال الإعلام ومسؤولى السفارة، حيث قال القائم بأعمال السفير إن مصر وباكستان تتمتعان بعلاقات أخوة و صداقة منذ أمد طويل حتى قبل ظهور دولة باكستان للوجود وأعرب عن أمله فى أن العلاقات بين الدولتين سوف تزدهر أكثر فى الأيام القادمة.

حضر الاحتفال نخبة من رجال الإعلام والثقافة فى مصر وأعضاء الجالية الباكستانية فى جمهورية مصر العربية، كما قام الأطفال الباكستانيين المشاركين فى الاحتفالية من تلامذة المدرسة الباكستانية الدولية بالقاهرة بعروض فنية بهذه المناسبة.