شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الجيزة والفيوم للكاثوليك يترأس اجتماع الشباب الجامعى فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك، محاضرة عن سفر يونان، للشباب الجامعيّ لكنيسة السّيّدة العذراء أم النّور فى إمبابة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع تم مع كامل الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن الأب إبرام مرجان راعى كنيسة السيدة العذراء أم النور فى إمبابة هو من استقبل الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم.

فى سياق متصل، ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، الخميس، صلاة الرياضة الروحية بمناسبة صيام السيدة العذراء استعداداً لعيد انتقال العذراء بالنفس والجسد إلي السماء، وذلك بكنيسة القديس العظيم مارجرجس بقرية دلجا بمركز دير مواس.

وشارك الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك في الصلاة، الأب يوحنا بولس راعي الكنيسة، والأب يوساب أيوب، والأب جوزيف منير، كما ألقي نيافته الكلمة الروحية حول الخوف من المستقبل والموت، وإلقاء همومنا علي الرب.

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يذكر أن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، زار مساء الخميس، كنيسة عذراء السجود بمنطقة أحمد حلمى فى شبرا، حيث احتفل مع الأب الراعي جورج جميل والأب عماد اللعازرى بالقداس الإلهى، بحضور بعض من شعب الرعية.

واحتفل الأنبا باخوم، الأربعاء، بخريجي المرحلة الثانوية من الشباب بالإسكندرية، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل، بمشاركة الأب يوحنا جورج، والأب يوسف محارب رعاة الكاتدرائية، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالدخيلة ومسئول لجنة الشباب، والأب بيشوي عبد المسيح راعي كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى الشباب المحتفي بهم.

وألقى الأنبا كلمة للشباب حول ضرورة تمسكهم بأهدافهم، شريطة أن تكون هذه الأهداف حقيقة وليست مزيفة موكدا علي أهمية السعي نحو تحقيق هذه الأهداف، تضمن الاحتفال أيضًا توزيع الهدايا التذكارية علي الشباب، كما تم التقاط الصور التذكارية مع الأنبا باخوم.