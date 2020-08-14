شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ 371 إزالة على نهر النيل والمجارى المائية خلال أسبوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً بشأن موجات الحملات التى تنفذها الوزارة في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتى تضمنت تنفيذ 276,732 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015.

وأوضح التقرير بحسب بيان للوزارة اليوم، أنه تم إزالة 371 حالة تعدى على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثانى من شهر أغسطس الجارى ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ111 إزالة ، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 247 إزالة على منافع الرى ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 13 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ 111 إزالة خلال الأسبوع الثانى من شهر أغسطس الجارى، شملت 16 إزالة بمحافظة القاهرة و9 إزالات بمحافظة الغربية و٨إزالات بمحافظة المنوفية و27 إزالة بمحافظة البحيرة و7 إزالات بمحافظة كفر الشيخ و٢إزالة بمحافظة الدقهلية و14 إزالة بمحافظة أسيوط و2 إزالة بمحافظة سوهاج و 19 إزالة بمحافظة قنا و 7 إزالات بمحافظة الأقصر ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 55288 حالة تعدي

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بإزالة 247 مخالفة خلال الأسبوع الثانى من شهر اغسطس شملت إزالة 2 إزالة بمحافظة القليوبية و1 إزالة بمحافظة المنوفية و15 إزالة بمحافظة دمياط و2 إزالة بمحافظة الاسكندريه و9 إزالات بمحافظة الدقهلية و81 إزالات بمحافظة البحيرة و 39 إزالة بمحافظة الجيزه و1 إزالة بمحافظة سوهاج و55 إزالات بمحافظه المنيا و 29 إزالة بمحافظة الشرقية و 13إزالة بمحافظة الفيوم ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الرى ١٤٣٩٦٣ إزالة

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وفى سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الاسبوع الثانى من شهر أغسطس 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجه القبلى بلغت 13 إزالة بمحافظة أسيوط وقد تضمنت تنفيذ 13 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط بعدد 13 إزالة .... هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد 77481

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.