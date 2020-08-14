شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 460 ألف عبوة مبيدات غير مصرح بتدوالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات غير مسموع بتدوالها خلال شهر يوليو حوالى 461076 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مصرح بتدوالها بما يوازى 230,54 طن مبيدات (العبوة سعة 5, 0 لتر/ كجم) وأنه تم المرور على محلات الاتجار فى المبيدات بالمحافظات وهى 1036 محل منها 658 مرخصة و 329 محل غير مرخص 52 تحت الترخيص وتم تحرير 77 محضر للعرض على النيابة

وقال عبدالمجيد، أن حملات التفتيش والرقابة على محلات بيع المبيدات تكون بالاشتراك مع المعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة فى المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات وأيضا الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ، مضيفا أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أصدر توجيهات مشددة بتفعيل آليات الرقابة على المبيدات المتداولة فى الأسواق والمحلات من كافة الجوانب وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات لحماية المزارعين من شراء مبيدات غير مسموع بتدوالها أو منتهية الصلاحية وانه تم تفعيل خطة منظومة الرقابة على المبيدات بزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات والدفع بهم للعمل فى الرقابة الميدانية بصفة عاجلة.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أنه تم تجميع عدد 153 مهندس زراعى من العاملين بادارات مكافحة الآفات فى المحافظات والمعاهد البحثية لوقاية النباتات وأمراض النباتات وتم تصفية العدد إلى 80 مهندس زراعى يتم إشراكهم كمفتشين مساعدين والاستعانة بهم فى المرحلة الآولى كمفتشى رقابة مساعدين على محال المبيدات بمرافقة المفتشين الحاليين بكل إدارة مكافحة أو رقابة (من يزاولون أعمال الرقابة حالياً) كتدريب ميدانى لهم.