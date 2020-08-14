شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور محمود عبدربه قائما بأعمال الرئيس التنفيذى لمدينة زويل لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدينة زويل فى بيان لها اليوم الجمعة، أن مجلس أمناء مدينة زويل برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر تكليف الدكتور محمود عبد ربه عميد الشؤون الاستراتيجية ومدير وحدة الاعتماد قائما باعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل لمدة عام، أوحتي الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس تنفيذي جديد للمدينة، وذلك خلفا للدكتور شريف صدقي والذي كان قد تقدم باستقالته في وقت لاحق وذلك اعتبارا من الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.

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يذكر أن الدكتور محمود عبد ربه كان يشغل منصب عميد الشؤون الاستراتيجية ومدير وحدة الاعتماد بمدينة زويل والدكتور محمود عبد ربه حاصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1987، وماجستير العلوم في هندسة التصميم الميكانيكى عام 1990 من كلية الهندسة - جامعة القاهرة، حيث عمل معيدا ثم مدرسا مساعدا بنفس الكلية.

وحصل على درجة الدكتوراه في التصميم الميكانيكي عام 1995 من خلال برنامج الإشراف المشترك بين جامعة اخن التكنولوجية بألمانيا وجامعة القاهرة. في عام 2005 تمت ترقيته إلى أستاذ، وفي أبريل 2017 تم تعيينه عميداً للشؤون الاستراتيجية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مصر).