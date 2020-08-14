شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ من الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لهيئة نظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من إزالة لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ وإعادة الشىء لأصله بأسرع وقت.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ اقتصر فقط على تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .

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يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تم التصويت فيها يومى الثلاثاء والأربعاء، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومين بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

وتنافس فى هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردى للفوز بـ 100 مقعد فى 27 محافظة.