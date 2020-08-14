تعرف على مواعيد صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعىُ، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة اعتبارا من غد السبت، وذلك للمستفيدين من كرامة " وحتى بعد غد الأحد، على ان يتم بدء صرف المساعدات للمستفيدين من " تكافل " اعتبارا من يوم الإثنين.
وأوضحت الوزارة، أنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد اكدت أنه يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم ٢ مليون مستفيد اعتباراً من يوم 17 أغسطس وما بعده بالإضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.
وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال ٤الاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس او تزاحم.
جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالي 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.
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