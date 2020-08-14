شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. 7 كليات جديدة تضاف إلى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم " الخليج 365" بوجود 7 كليات جديدة ستضاف إلى قائمة الكليات المتاحة أمام الحاصلين على الثانوية العامة وذلك بتنسيق 2020، وهى:

1- كلية الإعلام بجامعة المنوفية

2- كلية علاج طبيعى بجامعة بنها

3- كلية الحاسبات والمعلومات جنوب الوادى بقنا

4- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بمطروح

5- كلية طب الأسنان بالسويس

6- كلية طب بيطرى بالعريش

7- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بمدينة السادات

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أمس الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 97 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق؛ للعام الجامعى الجديد 2020 – 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

وأضاف السيد عطا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات فى نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

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جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت يوم السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:-

1) كليات الإعلام.

2) كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

3) كليات الفنون التطبيقية.

4) كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5) كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6) كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7) شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8) كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9) كليات التربية الرياضية.

10) كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11) الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).