شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية تشارك فى منظمة السياحة العالمية لدعم المبتكرين فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت الغرف السياحية الخمس أعضائها من شركات وفنادق ومطاعم وبازارات بشروط المسابقة التى اعلنت عنها مؤخرا منظمة السياحة العالمية، لتقديم حلول مبتكرة لتنشيط قطاع السياحة بعد أزمة كورونا، وآخر موعد للتقدم لها 20 سبتمبر المقبل.

وأكدت الغرف فى بيان لها أن منظمة السياحة العالمية اأعلنت عن مسابقة لتحديد المبتكرين والشركات الناشئة الذين لديهم القدرة على زيادة مساهمة قطاع السياحة فى التنمية المستدامة، وذلك على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة.

وستعلن المنظمة عن الفائزين اول نوفمبر 2020 عن أفضل 17 شركة ناشئة حول العالم قادرة على احداث تغيير فى المقاصد السياحية، مع تقديم أفضل الافكار للدول الاعضاء والمستثمرين فرصة للترويج فى يوم عرض خاص بالمنظمة لتقديم الدعم التكنولوجى بالاضافة الى دورات تدريبية.

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ودعت منظمة السياحة العالمية إلى المزيد من من الاجراءات الملموسة لدعم السياحة، حيث أكد زراب بوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ان المنظمة على استعداد لتقديم كافة اوجه الدعم المطلوب للدول الأعضاء وقطاع السياحة الأوسع بينما تتكيف وتتحول نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

ودعا جميع رجال الأعمال والمبتكرين فى قطاع السياحة حول العالم للتقدم والمشاركة فى مسابقة بدء أهداف التنمية المستدامة لمنظمة السياحة العالمية ، التى انطلقت هذا الأسبوع ، مرحبا بالأفكار الجديدة التى تتمتع بالقدرة والإمكانيات لإعادة تصور السياحة وتعزيز التأثير الإيجابى للقطاع على الناس والكوكب.

وشدد على أنه فقط من خلال احتضان الجديد يمكننا الخروج من هذه الأزمة أقوى وأكثر مرونة وأكثر استعدادا للتحديات التى تنتظرنا ، بما فى ذلك معالجة عدم المساواة والعمل المناخى، واستئناف السياحة يمكن أن يساعد فى إعادة المجتمع العالمى إلى المسار الصحيح حيث نعمل معًا لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.