شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تشغيل 4 جامعات أهلية جديدة بالعام 2020 وفق شراكات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، أنه سيتم تشغيل الـ 4 جامعات الأهلية بالعام الجامعى 2020 /2021، والتي أصدر بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، هى: "جامعة الملك سلمان الدولية، ويكون لها ثلاثة مقرات بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية"، ويكون مقرها بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، وأيضاً "جامعة الجلالة"، ويكون مقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيراً "جامعة المنصورة الجديدة"، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى في تصريح لـ"الخليج 365"، أن تشغيل الجامعات الأهلية سيكون وفقا لشراكات دولية مع الجامعات.

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وكان وزير التعليم العالى أوضح أن الجامعات المصرية الأهلية، هي جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فائض الدخل سنوياً في ميزانية الجامعة العام التالي، وتسهم هذه الجامعات في إتاحة تعليم ذى جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية فى مجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والأفريقية، مضيفاً أن هذه الجامعات تهدف إلى التميز المبني على معايير الجودة المصرية والعالمية، كما أنها تعمل على خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.