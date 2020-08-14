خفض أيام العمل ووقف خطة مواجهة كورونا.. الحكومة تنفي 11 شائعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي؛ لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، اليوم الجمعة.

وردت الحكومة على 11 شائعة خلال الأسبوع الجاري، يستعرضها "الخليج 365" على النحو التالي:

"التعليم العالي" تنفي وجود أي صفحات لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق صفحة رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لإطلاق أي صفحات رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تلك الصفحات مزيفة وغير تابعة لمكتب التنسيق مُطلقاً.

وأوضحت أن الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق "tansik.egypt.gov.eg"هو المنوط بتسجيل الرغبات وكذلك تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

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الحكومة تكشف حقيقة وقف تعقيم المساجد في ظل تراجع إصابات كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف وزارة الأوقاف عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الأوقاف، إنه لا صحة للتوقف عن تعقيم المساجد، مشدد على استمرار كافة حملات التعقيم والتطهير لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، وحتى انتهاء الأزمة بشكل كامل.

وأشارت إلى تحمل الوزارة كافة تكاليف التعقيم بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المصلين.

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الحكومة تنفي طرح سلع مبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق.

وقال إنه لا صحة لطرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق، موضحا أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تصل نسب التخفيضات لكافة الشرائح على السلع المطروحة بالمبادرة إلى نحو 20٪، مقارنة بنظيرتها المتداولة بالأسواق وبجودة أعلى، مع تقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المنتج المحلي ودعم محدودي الدخل.

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"الكهرباء" ترد على أنباء تحصيل مديونيات المواطنين وفقا للأسعار الجديدة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا صحة لتحصيل المستحقات القديمة المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي.

وأوضحت الكهرباء، أنه يتم تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين حتى 30 يونيو الماضي وفقاً لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها بدءاً من يوليو 2020.

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مجلس الوزراء ينفي تأثر الحركة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة.

وقالت هيئة قناة السويس، إنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة.

وأوضحت الهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث شهدت حركة الملاحة زيادة بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة عام 2019 رغم أزمة كورونا، مشددةً على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب.

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الحكومة تحسم الجدل حول تقليص أيام العمل لـ4 أسبوعيا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ4 أيام أسبوعياً بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

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وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم دراسة هذا المقترح العام الماضي، وإعداد تقرير في هذا الشأن في حينه، ولم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأوضح أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، وذلك حفاظاً من الدولة على جودة الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.

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"التعليم" تكشف حقيقة صرف مكافأة مالية للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لصرف أية مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت التعليم، أن هناك لجاناً تفتيشية تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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الحكومة ترد على أنباء عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك بسبب بكتيريا ضارة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمي نتيجة إصابته ببكتيريا ضارة.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لإصابة محصول البصل بأي فطريات أو عدوى بكتيرية، وأن محصول البصل سواء المطروح بالأسواق أو المُصدر سليم وآمن تماماً.

وشددت على أن كافة المحاصيل المصرية بما فيها البصل تخضع لعمليات فحص ورقابة دورية من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

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الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسمم في الأسواق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار بطيخ مسمم في الأسواق.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسمم في الأسواق، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن.

وشددت وزارة الزراعة، على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

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الحكومة تصدر بيانا بشأن أنباء حذف المستفيدين من "ما يغلاش عليك" من التموين

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية.

وقال وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا صحة لحذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية، وأن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني بشكل طبيعي.

وتهدف المبادرة لتقديم خصم لأصحاب البطاقات التموينية، بقيمة 200 جنيه لكل فرد، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة، مشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.

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الحكومة ترد على أنباء وقف خطة مواجهة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس.

وشدد المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، وبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره، وإجراءات "التعايش" معه.

وأكد المركز، التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، مع تطبيق الغرامات المالية على المخالفين، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.

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