شديد الحرارة والعظمى تصل لـ41.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويكون لطيف شمالا معتدل جنوبا ليلا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة الخفيفة صباحا على شمال البلاد وخاصة الطرق الزراعية، وتكون الرياح معتدلة على معظم المناطق تنشط على جنوب سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري 36، والسواحل الشمالية 31، وشمال الصعيد 37، وجنوب الصعيد 41.​