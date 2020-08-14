محافظ القاهرة يوجه بإزالة الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته لهيئة نظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من إزالة لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ وإعادة الشىء لأصله بأسرع وقت . وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ اقتصر فقط على تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

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